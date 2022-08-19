“الإذاعة والتلفزيون” ومدير قنوات “الرياضية” ينعيان المخرج الرياضي “عبدالعزيز الزهراني”

نعى مدير القنوات الرياضية غانم القحطاني، والإعلامي محمد الشهري المخرج في القنوات الرياضية عبدالعزيز الزهراني، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
وقال القحطاني إن المخرج عبدالعزيز الزهراني يعتبر من المؤسسين لبداية القنوات الرياضية؛ لافتاً إلى أنه كان مخرجاً لنقل المباريات وزميلاً لأكثر من 15 عاماً.
وأضاف أنه عُرف عنه حسن الخلق ودماثة المعشر، ولم يشتكِ أحدٌ منه في يوم من الأيام، وكان محبوباً من الجميع، ويؤدي عمله بدون أي مشاكل.
وعن سيرته الذاتية أكد القحطاني أن الراحل لديه 3 أطفال، ومختص بالمباريات وبعض الألعاب الرياضية الأخرى، ويملك رصيداً كبيراً من المباريات التي أخرجها داخل وخارج المملكة.
من جهته قال الإعلامي محمد الشهري لـ”أخبار 24″، إن الزهراني يعتبر من أفضل أصدقائه وأنقى الناس بما تعنيه الكلمة، مشيراً إلى أنه كان لديه طموح كبير جداً في تغيير وتطوير المجال الإعلامي والإخراج.
وأكد الشهري أنه تلقى خبر وفاة صديقه عصر اليوم كالصاعقة ولم يدرِ ماذا يفعل خاصة وأنه خارج المملكة حالياً، داعياً الله أن يغفر له وأن يرحمه ويتجاوز عنه.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون، نعت المخرج بالقنوات الرياضية السعودية عبدالعزيز الزهراني الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة أن الزهراني يعد أحد مؤسسي القناة الرياضية السعودية، مشيرة إلى أن مسيرته كانت حافلة بالعطاء والنجاح والتميز في العمل التلفزيوني.