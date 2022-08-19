عودة لسوق السندات وزيارة صينية.. أبرز ما تناولته الصحافة الأجنبية عن المملكة في أسبوع

تناولت الصحف العالمية، هذا الأسبوع أبرز الأحداث التي وقعت في المملكة، وكذلك الاتفاقيات والمبادرات التي تبنتها، وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز ما تناولته الصحافة الغربية عن المملكة في أسبوع.
صحيفة “بوليتكو”
ركزت صحيفة “البوليتكو” السياسية الأمريكية على الزيارة المتوقعة للرئيس الصيني للمملكة، ووصفت الزيارة بأنها توسع من خيارات المملكة.
بلومبريج
فيما أبرزت وكالة بلومبرج، عودة المملكة لسوق السندات، بعدما زادت المملكة مخزونها بمقدار 4.5 مليار دولار.
أسوشيتد برس
وأفردت وكالة اسوشيتد برس، مقالًا لأرامكو أكدت فيه أن الشركة حققت مكاسب 88 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.
وول ستريت جورنال
فيما ركزت صحيفة “وول ستريت جورنال” على استثمارات المملكة، مبرزة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة، على 7.5 مليار دولار في شركات أمريكية.
كما أشارت الصحيفة في مادة أخرى إلى القفزات الهائلة في أرباح أرامكو بنسبة 90% عن الفترة نفسها في العام الماضي
الآس الإسبانية
فيما عرضت صحيفة الآس الرياضية الإسبانية، في نسختها الإنجليزية، تقريرًا عن أسعار تذاكر الرياضات القتالية في المملكة، وأشادت الصحيفة بأسعار مباراة العودة بين Oleksander Usyk و Anthony Joshua، ووصفتها بالمعقولة.
وقالت الصحيفة خلال تقريرها، إنه ليس هناك شك في أن واحدة من الأحداث الرياضية العظيمة لعام 2022 ستكون مباراة العودة بين البطل الموحد أولكساندر أوسيك وأنتوني جوشوا في جدة، وأنها ستبقى في الأذهان.
الديلي ميل البريطانية
فيما عرض مارتن صموئيل، مقالًا في صحيفة الديلي ميل البريطانية، يشرح فيه أسباب اهتمام المملكة بالرياضة واعتبارها صفقة أكبر مما يظن البعض للمملكة. وفق “أخبار 24”.
إري رانج نيوز الصينية
فيما ركزت صحيفة إري رانج نيوز الصينية، على زيارة الرئيس الصيني، المرتقبة للمملكة، ووصفت الزيارة بـ”التي تنذر بتطور كبير في العلاقات بين الصين والشرق الأوسط”، واحتمالية عرض الرئيس الصيني شراء النفط السعودي بالعملة الصينية المحلية “اليوان”، وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي.
صحيفة “this day”
وأشارت صحيفة “this day” النيجيرية إلى استثمار المملكة، والتي وصفتها الصحيفة بالعضو البارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، 7.5 مليار دولار في شركات أمريكية رائدة.
ذا تايمز أوف أنديا
وكشفت صحيفة ذا تايمز أوف أنديا، عن بيانات تم الحصول عليها من مصادر تجارية وصناعية، تظهر تراجع واردات الهند من النفط الخام من روسيا في يوليو للمرة الأولى منذ مارس إلى جانب مشترياتها الإجمالية، في ظل انتعاش الإمدادات من المملكة لأول مرة في خمسة أشهر.
واشنطن بوست
فيما أبرزت صحيفة الواشنطن بوست، ارتفاع أرباح شركة أرامكو السعودية 90% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع الأرباح في هذا الربع ساعد على ارتفاع الأرباح النصف سنوية إلى 88 مليار دولار.
عودة لسوق السندات وزيارة صينية.. أبرز ما تناولته #الصحافة_الأجنبية عن #المملكة في أسبوع https://t.co/uZ1MvSSj9N pic.twitter.com/aIFIrqhJlX
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 19, 2022