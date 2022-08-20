خلال زيارة لمنزلهم.. أمير حائل يُعزي أسرة الطهيمي في وفـاة ابنهم

قدّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، عزاءه لأسرة الطهيمي بوفاة ابنهم عبدالرحمن الطهيمي الحربي، الذي توفي في حـادث سير مؤخراً.
جاء ذلك خلال زيارة الأمير عبدالعزيز لمنزل أسرة الطهيمي لتقديم واجب العزاء، داعياً الله عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
كما قدّم نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، عزاءه لأسرة الطهيمي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.وفق “أخبار 24”.
وأعربت أسرة الراحل عن شكرهم لأمير حائل ونائبه على مواساتهما، سائلين الله عز وجل بأن يجعل ذلك في موازين أعمالهما، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.