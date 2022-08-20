“التجارة” تشهر بصاحبة محطة باعت وقوداً مغشوشاً في مكة

شهَّرت وزارة التجارة بصاحبة محطة وقود بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورط المحطة في بيع وقود مغشوش، وغير مطابق للمواصفات والمقاييس، حيث أظهرت نتائج معايرة المضخات وجود خلط في بنزين 95.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمِّن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.
وتلزم الوزارة محطات الوقود المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، كما يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الحق الخاص وفقاً للأنظمة. وفق “أخبار 24”.
وتحثُّ الوزارة عمومَ المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900