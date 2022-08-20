نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > شاهد.. البروق تضيء سماء مكة مع هطول الأمطار
20/08/2022   8:15 ص

شاهد.. البروق تضيء سماء مكة مع هطول الأمطار

+ = -
872

هطلَت اليوم أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة، ولا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو يرصد لحظة وقوع بروق تضيء سماء مكة مع هطول الأمطار عليها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، نبه بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عدد من المحافظات بمكة، وتستمر حتى يوم غدٍ السبت.

البروق تضيء سماء مكة مع هطول الأمطار

البروق تضيء سماء مكة مع هطول الأمطار

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. البروق تضيء سماء مكة مع هطول الأمطار

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885223789.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.