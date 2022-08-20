شاهد.. البروق تضيء سماء مكة مع هطول الأمطار

هطلَت اليوم أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة، ولا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو يرصد لحظة وقوع بروق تضيء سماء مكة مع هطول الأمطار عليها.
وكان المركز الوطني للأرصاد، نبه بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عدد من المحافظات بمكة، وتستمر حتى يوم غدٍ السبت.
البروق تضيء سماء #مكة_الان⚡️⛈
📸 نورة المالكي pic.twitter.com/wpAqdOlWym
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 19, 2022
وفق “أخبار 24”.