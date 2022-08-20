مستجدات “كورونا”.. الإصابات دون المائة لليوم الثالث وانخفاض الحالات الحرجة

أوضحت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، انخفاض الإصابات الجديدة بكورونا إلى ما دون المائة لليوم الثالث على التوالي، فيما تم تسجيل ارتفاع طفيف في الوفيات، وانخفاض في الحالات الحرجة ونسب التعافي.
وأظهرت الإحصائيات، انخفاض الإصابات الجديدة، حيث تم تسجيل 64 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 25 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 812550 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9276 حالة وفاة.
وأبانت أن منحنى الحالات الحرجة استمر في النزول حيث غادرت حالة واحدة جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 64 حالة.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 110 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 799583 حالة.