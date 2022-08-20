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جديد المحليات > “تعليم الرياض” يدعو المدارس التي تواجه قصوراً في صيانة المباني أو المكيفات للتواصل
20/08/2022   1:46 م

“تعليم الرياض” يدعو المدارس التي تواجه قصوراً في صيانة المباني أو المكيفات للتواصل

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حثت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وشركة تطوير للمباني الحكومية؛ جميع المدارس التي تعاني من قصور في النظافة أو صيانة المباني أو أجهزة التكييف، للتواصل معها بشكل فوري.

وأوضحت إدارة الخدمات المساندة في “تعليم الرياض بالتعاون مع إدارة المرافق في شركة تطوير للمباني “TBC” ، أنه على هذه المدارس التواصل الفوري عبر الرقم الموحد للبلاغات (920033841)، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق مدرستي FM.

يأتي ذلك مع بدء العد التنازلي للعودة للدراسة المقررة في 28 أغسطس الجاري، والتي يسبقها عودة الكادر التعليمي والإداري في 22 من الشهر ذاته.وفق “أخبار 24”.

“تعليم الرياض” يدعو المدارس التي تواجه قصوراً في صيانة المباني أو المكيفات للتواصل

جديد المحليات
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