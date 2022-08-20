جوشوا Vs أوسيك.. نزال تاريخي على أرض جدة

تستضيف محافظة جدة غداً نزالَ البحر الأحمر على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل الذي سيجمعُ بين الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني أنتوني جوشوا، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وسيبدأ الحدث الذي يتضمَّن 10 نزالات أخرى عند السادسة من مساء الغد، وينطلق النزال الرئيسي عند الواحدة بعد منتصف الليل.
وتأتي استضافة المملكة هذا النزال ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، بصفتها وجهةً عالميةً لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى، إلى جانب التنوُّع في استضافة الفعاليات والبرامج، في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ما أسهم في فتح آفاقٍ جديدة للرياضة والرياضيين.
وسيشهد اليوم السبت، إقامة العديد من جولات الملاكمة التي تسبق الحدث الكبير، بداية من السادسة مساءً، حيث سيشارك نخبة من الملاكمين العالميين للوزن المتوسط، يتقدمهم البريطاني كالوم سميث، وبطل العالم للوزن الخفيف السويدي بادو جاك، إلى جانب الملاكمة البريطانية رملا علي، والملاكم السعودي زياد المعيـوف.
وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في سبتمبر من عام 2021م، على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب “جوشوا” بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م.
يذكر أن نزال البحر الأحمر يعدُّ ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة بعد النجاح الكبيـر الذي تحقَّقَ في النزال الذي أُقيم في حلبة الدرعية ديسمبر 2019م وكسبه البريطاني “أنتوني جوشوا”، وتوُّجَ خلاله بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي “آندي رويز” بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.
وحقق جوشوا الفوز في 24 مباراة، منها 22 نزالاً حسمه بالضربة القاضية، بينما فاز اولكسندر اوسيك بـ 19 لقاء، منها 14 نزالاً حسمها بالضربة القاضية.
ومن جانبه، أبدى وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فخره باستضافة نزال البحر الأحمر.
وغرد وزير الرياضة، عبر حسابه بموقع تويتر، أمس (الجمعة): “أحداث عالمية نفخر باستضافتها بفضل دعم قيادتنا اللامحدود، غدًا العالم على موعد مع نزال البحر الأحمر في موطن الأحداث الرياضية الكبرى”.
وقال الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، إن المملكة تبرعت بمبالغ كبيرة لتجاوز أزمة كورونا، موجهًا الشكر للمملكة على استضافتها منافسات لقب بطولة العالم للوزن الثقيل.وفق “أخبار 24”.
وأضاف جوشوا خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل أيام: “الملاكمة تتطلب منك العمل بشكل مستمر ويجب عليك أن تعد نفسك بشكل أفضل لتصبح بطلًا وفترة الجائحة تسببت في مشاكل كثيرة و السعودية تبرعت بمبالغ كبيرة لتجاوز هذه المرحلة”.
وأتم الملاكم البريطاني تصريحاته بقوله: “جميعنا متشوقون للمباراة المنتظرة، وأطمح إلى العودة والتتويج باللقب مجددًا، لكن هذا لكن يكون سهلاً أمام منافس قوي وصعب مثل الأوكراني أولكسندر أوسيك”.
وعلى الجانب الآخر، قال الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك إنه سعيد بالتواجد في المملكة وتمثيل بلاده إضافة إلى سعادته بالتطور الرياضي الذي تشهده السعودية.
وأضاف أوسيك خلال مؤتمر صحفي: “سعيد بالاستقبال الحافل الذي حظيت به أنا وفريقي، أنا لست من محبي الحديث الإعلامي، لكنني أؤكد لكم أن ملاكمتي هي التي ستتحدث بالنيابة عني”.
وواصل: “فخور بتمثيل بلدي أوكرانيا في هذا المحفل العالمي، وأتطلّع لرؤية جميع محبّي الملاكمة يوم 20 أغسطس لحضور نزالٍ تاريخي”.