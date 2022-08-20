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رياضة > مسلي آل معمر: تبقى صفقة.. واضطررنا للتوضيح في قضية “أبوجبل”
20/08/2022   1:45 م

مسلي آل معمر: تبقى صفقة.. واضطررنا للتوضيح في قضية “أبوجبل”

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قال رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، إنه تبقى صفقة واحدة سيُبرمها ناديه خلال الانتقالات الصيفية الجارية ولكن لم ينتهوا منها بعد.

وأشار آل معمر، وفقًا لـ “اليوم”، إلى أن الصفقات الجديدة أو الراحلين تكون بناءً على تقرير فني وستُحدد من قبل المدرب، قائلاً:”تُطرح الخيارات ونتناقش فيها مع الجهاز الفني وفي الأخير يتم الاستقرار على الاسم بالضبط، لكن إلى الآن لا يوجد تقرير فني من المدرب بأنه يحتاج لاعب وسط أو فيما يتردد بمحور متقدم”.

وتطرق رئيس نادي النصر لقضية حارس المرمى المصري، محمد أبوجبل، قائلاً: “الأمور القانونية ما نحب نتكلم فيها إعلامياً، ولكن اضطررنا للتوضيح ببيان لأنه كانت هناك تساؤلات كثيرة وصدر بيان من الطرف الآخر وكل شيء وضحناه في البيان والأمر الآن لدى الإدارة القانونية”.

مسلي آل معمر: تبقى صفقة.. واضطررنا للتوضيح في قضية “أبوجبل”

رياضة
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