جوشوا وأوسيك في نزال البحر الأحمر.. لماذا هي المباراة الأكثر إثارة؟

في بطولة العام الماضي للملاكمة، والتي أقيمت في بريطانيا، وفي المباراة النهائية للوزن الثقيل، كان أنتوني جوشوا وأليكساندر أوسيك، على موعد مع الفوز والهزيمة على حد سواء، فرفع أليكساندر أوسيك راية الفوز بالبطولة، فيما كانت الخسارة من نصيب أنتوني جوشوا.
ما سبق، كان تمهيدًا لحدث تاريخي وقصة تبدأ اليوم (السبت)، من جدة، حيث تستضيف المملكة “نزال البحر الأحمر” بين الخصمين أنفسهما، وهو النزال أو المباراة التي ينتظرها محبو ومتابعو الملاكمة في العالم من الشرق إلى الغرب.
هناك ما يجعل هذه المباراة هي الأكثر إثارة على الإطلاق، وهذا ما نستعرضه في هذا التقرير..
استعادة عرش الملاكمة
في الـ 25 من سبتمبر العام الماضي، وأمام 60 ألف متفرج في ملعب “توتنهام هوتسبير” في العاصمة البريطانية لندن، تمكن أوسيك من التغلب على جوشوا بإجماع الحكام الثلاثة بعد 12 جولة بواقع: 117-112 و116-112 و115-113، ليجرد صاحب الأرض من أحزمته العالمية الثلاثة كبطل في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، وبالتالي لو حقق جوشوا الانتصار الليلة، فإنه سيتربع من جديد على العرش المنتزع.
انتصارات عظيمة وهزائم قليلة لكنها صعبة
سيضيف الانتصار الليلة، كما ستضيف الهزيمة رقمًا في رصيد النجمين في عالم الملاكمة، كما فعلت مباراة لندن تمامًا، فكان الانتصار الـ 19 لأوسيك، في ظل مسيرة خالية من الهزائم، فيما كانت الهزيمة الثانية في تاريخ جوشوا مقابل 24 انتصارًا.وفق “أخبار 24”.
وهو ما يقول لك بالتأكيد، إنه في حال هزيمة النجم الأوكراني أوسيك الليلة على أرض جدة ستكون الهزيمة الأولى في تاريخه، فيما لو انهزم جوشوا ستكون الهزيمة الثالثة ولكنها الأثقل، لأن أوسيك هزمه على أرضه وخارجها، وسيصبح حلم استعادة العرش بعيد المنال.
تحدي تنبؤات تايسون
في حال تمكن جوشوا من الانتصار، فهذا يعني انتصاره أيضًا على التنبؤات، فأسطورة الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون، استبعد فوزه في وقت سابق، خلال تصريحاته لصحيفة الـ”ماركا” الإسبانية، مؤكدًا أن أوسيك الأسرع والأقدر على تخطي اللكمات.
وأبرز تايسون، خلال تصريحاته، نقاط ضعف جوشوا، قائلًا إنه يحتاج إلى تعلم كيفية إدارة الضرب بالكوع، فهو الشيء الذي لم يستطع تحمله في نزال لندن 2021.
البحث عن صورة لتويتر بلا كدمات
عقب انتهاء مباراة لندن 2021، غرد جوشوا عبر حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بصورة تظهر الكدمات إثر المباراة، قائلًا : “كن متفائلًا ولو كان العالم ينهار أمامك.. أحبك لندن وشكرًا في كل مرة”.
هذه المرة سيسعى جوشوا، لأن تكون صورته على تويتر بلا كدمات، أو على الأقل بكدمات تلقاها المنتصر من غريمه أثناء نزال.
إشادات عالمية وترقب للمباراة
السبب الأخير الذي يجعل من المباراة، الأكثر إثارة أيضًا، هو حدوثها وسط اهتمام وترقب عالميين، وسعي للتدقيق والمقارنة في كافة التفاصيل من أسعار التذاكر إلى التنظيم، وهو الأمر الذي استطاعت المملكة أن تحسمه لصالحها مبكرًا؛ فجاءت عناوين صحف الديلي ميل والصحف الرياضية العالمية مشيدة بأسعار التذاكر المعقولة مقارنة بمستوى الحدث.