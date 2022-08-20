بالفيديو.. “دياز”: المنتخب السعودي له مكانة خاصة في قلبي وقد يُعقد الأمور على الأرجنتين

أكد مدرب نادي الهلال الأرجنتيني رامون دياز، أن مباراة المنتخب السعودي مع الأرجنتين في افتتاح المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم بقطر2022 لن تكون سهلة، وقد تعقد الأمور بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني.
وتوقع دياز في حوار مع موقع “الفيفا” أن يقدم المنتخب السعودي مباراة كبيرة، على الرغم من أن الأرجنتين لديها أفضل لاعب في العالم، ناصحًا المنتخب السعودي بالعمل على إيقافه.
وقال: ” أنا أرجنتيني بالطبع ، لكن المنتخب السعودي له مكانة خاصة في قلبي إذ إن عددًا كبيرًا من اللاعبين المشاركين مع المنتخب، ولديهم إمكانات عالية جدًا هم من نادي الهلال، وقد أبلغت اللاعبين بأنني سأحضر لمشاهدة هذه المباراة”.
وحول مشواره مع نادي الهلال، أوضح أن سبب اختلاف نادي الهلال عن باقي الأندية السعودية هو المستوى العالي والاحترافي في العمل والبحث المستمر عن الإنجازات والبطولات.
وأضاف: “أنا فزت بالدوري مرتين، ولكن أيضا في موسم 2017/ 2018 رحلت عن النادي قبل 5 جولات من نهاية الدوري وكان الهلال يتصدر الدوري بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني؛ لذلك يجب أن يتم حساب تلك البطولة في سجل إنجازاتي”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يتمتع بعلاقة طيبة مع نادي الهلال، ويعرف معظم اللاعبين منذ فترة تدريبه الأولى للهلال، واللاعبون كذلك يفهمون فلسفته جيدا كما أنه يعرف قدراتهم وإمكانياتهم بشكل جيد.
رامون دياز يكشف التغييرات التي أجراها في الهلال للقيام بالعودة التاريخية في الدوري السعودي 🔵
ويتوقع تعقيد السعودية مهمة الأرجنتين في فيفا كأس العالم قطر 2022 🇸🇦 @Alhilal_FC | @Argentina | @saudiFF
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) August 19, 2022