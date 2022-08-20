نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التعليم” تحدد 5 أيام للاحتفال باليوم الوطني في المدارس بالمراحل المختلفة
20/08/2022   1:49 م

“التعليم” تحدد 5 أيام للاحتفال باليوم الوطني في المدارس بالمراحل المختلفة

+ = -
976

حددت وزارة التعليم، موعد تنفيذ فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ92 لليوم الوطني، من قبل جميع المدارس بالمراحل المختلفة.

ووجهت الوزارة في تعميم لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، باعتماد هوية “هي لنا دار” وتنفيذ الاحتفالات خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 29 صفر وحتى الخميس 3 ربيع الأول، وفق الفعاليات والبرامج المقترحة، مع التقيد بكافة اللوائح والتعليمات والتدابير المنظمة.

ودعت الوزارة لتوثيق جميع الفعاليات المنفذة في الإدارة التعليمية ورفع التقارير الختامية والإحصائية لفعاليات الاحتفاء للإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة/ إدارة النشاط الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تحدد 5 أيام للاحتفال باليوم الوطني في المدارس بالمراحل المختلفة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885223855.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.