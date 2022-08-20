المملكة تتقدم في 16 مؤشراً للتنافسية العالمية بقطاع التعليم

أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، اليوم (السبت)، تقدُّم المملكة في 16 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم، وصعودها 8 مراكز مقارنةً بالعام الماضي 2021.
وأوضح المركز أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام الحالي 2022؛ أظهر تقدم المملكة 16 مركزاً في مؤشر تعليم الإدارة، و12 مركزًا في مؤشر تطوير المهارات اللغوية.
وأضاف أن المملكة تقدمت 10 مراكز في كلٍّ من مؤشر المهندسين المؤهلين، ومؤشر تبادل المعرفة، ومؤشر المهارات الرقمية والتقنية.
وأبان أن المملكة تقدمت 9 مراكز في مؤشر إنجازات التعليم العالي، و8 مراكز في مؤشر التصنيفات العالمية للجامعات (Times)، ومؤشر “تعليم جامعي يلبي احتياجات الاقتصاد التنافسي”، و5 مراكز في مؤشر خريجي التعليم الجامعي في تخصصات العلوم والتقنية، و4 مراكز في مؤشر حقوق الملكية الفكرية ومؤشر المقالات العلمية. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن المملكة تقدمت 3 مراكز في مؤشر النساء الحاصلات على شهادات أكاديمية، ومركزين في مؤشر طلبات براءات الاختراع، وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر منح براءات الاختراع، وعدد براءات الاختراع السارية، والالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية.