جددت الهيئة العامة للنقل التنبيه على أن المدة المتبقية على تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات حوالي 30 يومًا، والتي يبدأ سريانها اعتبارًا من 18 سبتمبر المقبل.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة عبارة عن مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة وحالتها وتسليمها إلى المرسل بذات الحالة.
وأبانت أنها تمكن المستفيدين من الاطلاع الفوري على معلومات الشحنات وحالتها والتحقق منها إلكترونيًا، بهدف ضمان حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الهدف من تطبيق الوثيقة يأتي تعزيزًا لسلامة عمليات النقل، ورفع جودة الخدمة، بالإضافة لتحسين بيئة الأعمال من خلال الترابط التقني مع الجهات ذات العلاقة.