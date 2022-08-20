بالفيديو.. فوائد مذهلة للبصل الأخضر في علاج العديد من الأمراض

أوضحت إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن البصل الأخضر من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، مفيد في علاج حالات البرد والأنفلونزا والربو وفقر الدم.
وأبانت الإدارة أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والفسفور وفيتامين A و2Bو1B، وعلى 5 أضعاف فيتامين C بالمقارنة بما يحتويه البصل الجاف.
وأشارت في منشور توعوي إلى أن البصل الأخضر يتم حصاده بعد حوالي من 60 إلى 70 يومًا من الزراعة، ويفضل تجنب زراعة بذوره في الأشهر الشديدة الحرارة. وفق “أخبار 24”.
#البصل_الأخضر من أكثر الخضار المستخدم في إعداد الوجبات، وهو غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات، ومفيد في علاج حالات البرد والأنفلونزا والربو وفقر الدم، ويتم حصاده بعد 60 – 75 يوم من الزراعة #الإرشاد_الزراعي#مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/PEzynin4gW
— الإرشاد الزراعي (@agri_ext) August 20, 2022