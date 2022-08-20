القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة، لملك المملكة المغربية الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق باطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة، لملك المغرب، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، متمنياً لحكومة وشعب المغرب الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.