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جديد المحليات > “الدفاع المدني” يصدر تنبيهاً بشأن الحالة الجوية في هذه المناطق
20/08/2022   8:13 م

“الدفاع المدني” يصدر تنبيهاً بشأن الحالة الجوية في هذه المناطق

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهاً بشأن فرص لهطول الأمطار في عدد من المناطق خلال الساعات القليلة المقبلة؛ استناداً إلى توقعات الحالة الجوية للمركز الوطني للأرصاد فيها.

وأوضحت أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: القصيم، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بدأت من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 10 مساء اليوم (السبت).

وأضافت أنه من المتوقع تأثر هذه المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، بالإضافة إلى نشاط بالرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط للبرد، وسيول. وفق “أخبار 24”.

“الدفاع المدني” يصدر تنبيهاً بشأن الحالة الجوية في هذه المناطق

جديد المحليات
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