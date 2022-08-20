تدشين “عقبة التوحيد” في عسير لتختصر المسافة بين السراة وتهامة إلى 30 دقيقة

نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مشاريع حيوية والعديد من العقبات في عسير؛ لتعزيز ترابط المحافظات والتغلب على مشكلة التضاريس الصعبة والجبال الوعرة.
ودشنت الوزارة مؤخراً مشروع “عقبة التوحيد” الرابط بين سراة محافظة النماص ومحافظة المجاردة بتهامة عسير، بمسافة 19.5 كيلومتر؛ لتقلص العقبة مسافة الطريق الذي يخدم 22 ألف مركبة شهرياً، من ساعة وربع سابقاً لأقل من 30 دقيقة.
ومن فوائد العقبة تسهيل وصول المسافرين وأهالي المنطقة للأماكن المقدسة، عبر المرور من محافظة النماص لمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتخفيف الازدحام عن العقبات الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وتقوم الوزارة بتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة للعقبة، بصورةٍ دورية وفق أرقى المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ضمن خطتها للارتقاء بشبكة الطرق في في كافة مناطق المملكة.