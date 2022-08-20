رغم تحذيرات “الدفاع المدني” المتواصلة.. فيديو متداول لأطفال يغامرون بحياتهم في مستنقع مائي بصبيا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال يغامرون بالسباحة في مستنقع مياه تكون بفعل الأمطار في صبيا.
وحذر الدفاع المدني من مخاطر المحتملة كالسيول والمستنقعات المائية، حيث يناشد الابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار، على غرار ما قام به الأطفال في المستنقع المائي، حيث خاطروا بحياتهم دون إدراك لخطورة الموقف، خاصة بعدما أسفرت مثل هذه الحالات عن 15 حالة وفاة خلال الفترة الماضية. وفق “أخبار 24”.
وينبه الدفاع المدني دوماً لأهمية تفعيل الدور التوعوي للمجتمع ومسؤوليات الأسرة في المحافظة على سلامة الأطفال، وإبعادهم عن الأماكن الخطرة، داعياً للالتزام بتعليماته المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم .
رغم تحذيرات #الدفاع_المدني المتواصلة.. فيديو متداول لـ #أطفال يغامرون بحياتهم في مستنقع مائي بـ #صبياhttps://t.co/LcEcTNFk55 pic.twitter.com/RJA4aXN3GQ
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 20, 2022