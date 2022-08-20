نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > رغم تحذيرات “الدفاع المدني” المتواصلة.. فيديو متداول لأطفال يغامرون بحياتهم في مستنقع مائي بصبيا
20/08/2022   11:32 م

رغم تحذيرات “الدفاع المدني” المتواصلة.. فيديو متداول لأطفال يغامرون بحياتهم في مستنقع مائي بصبيا

+ = -
729

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال يغامرون بالسباحة في مستنقع مياه تكون بفعل الأمطار في صبيا.

وحذر الدفاع المدني من مخاطر المحتملة كالسيول والمستنقعات المائية، حيث يناشد الابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار، على غرار ما قام به الأطفال في المستنقع المائي، حيث خاطروا بحياتهم دون إدراك لخطورة الموقف، خاصة بعدما أسفرت مثل هذه الحالات عن 15 حالة وفاة خلال الفترة الماضية. وفق “أخبار 24”.

وينبه الدفاع المدني دوماً لأهمية تفعيل الدور التوعوي للمجتمع ومسؤوليات الأسرة في المحافظة على سلامة الأطفال، وإبعادهم عن الأماكن الخطرة، داعياً للالتزام بتعليماته المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم .

رغم تحذيرات “الدفاع المدني” المتواصلة.. فيديو متداول لأطفال يغامرون بحياتهم في مستنقع مائي بصبيا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885223906.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.