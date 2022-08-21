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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بأتربة جنوباً وغرباً.. وارتفاع الحرارة في الشرقية
21/08/2022   8:24 ص

طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بأتربة جنوباً وغرباً.. وارتفاع الحرارة في الشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي جازان وعسير.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أن السحب المصحوبة بالرياح النشطة يتوقع أن يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (42 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و45 درجة في الرياض، و48 درجة في الدمام، و38 درجة في جدة).

طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بأتربة جنوباً وغرباً.. وارتفاع الحرارة في الشرقية

جديد المحليات
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