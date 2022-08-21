بالفيديو والصور.. باحث فلكي يُفسر سبب ظهور ضوء قوي لنيزك في سماء المملكة

فسّر الباحث الفلكي في جامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، واقعة مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء المملكة.
وأوضح هندي، أن الظاهرة التي شوهدت من حائل والقصيم كانت عبارة عن نيزك أضاء الأرجاء بضوء يميل للأخضر، كما ترك أثر أدخنة في مساره بالسماء.
ولفت إلى أن تحليل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بتلك الواقعة يُرجح أن الضوء ناتج عن نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي.
باحث فلكي يُفسر سبب ظهور ضوء قوي لـ #نيزك في سماء #المملكة
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— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 21, 2022
وفق “أخبار 24”.