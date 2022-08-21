نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو والصور.. باحث فلكي يُفسر سبب ظهور ضوء قوي لنيزك في سماء المملكة
21/08/2022   8:23 ص

بالفيديو والصور.. باحث فلكي يُفسر سبب ظهور ضوء قوي لنيزك في سماء المملكة

+ = -
937

فسّر الباحث الفلكي في جامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، واقعة مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء المملكة.

وأوضح هندي، أن الظاهرة التي شوهدت من حائل والقصيم كانت عبارة عن نيزك أضاء الأرجاء بضوء يميل للأخضر، كما ترك أثر أدخنة في مساره بالسماء.

ولفت إلى أن تحليل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بتلك الواقعة يُرجح أن الضوء ناتج عن نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي.

سماء المملكة

سماء المملكة

سماء المملكة

سماء المملكة

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. باحث فلكي يُفسر سبب ظهور ضوء قوي لنيزك في سماء المملكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885223922.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.