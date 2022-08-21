حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التواجد في المنصة الرئيسية لصالة الملك عبدالله الرياضية في جدة قبيل انطلاق نزال البحر الأحمر للملاكمة في الوزن الثقيل.

وتواجد ولي العهد لمشاهدة نزال البحر الأحمر في الوزن الثقيل، بجانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتستضيف محافظة جدة اليوم (السبت) نزالَ البحر الأحمر على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل الذي سيجمعُ بين الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني أنتوني جوشوا، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وبدأ الحدث الذي يتضمَّن 10 نزالات أخرى عند السادسة من مساء اليوم وينطلق النزال الرئيسي عند الواحدة بعد منتصف الليل.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس "فيفا" في مقدمة حضور نزال البحر الأحمر

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس "فيفا" في مقدمة حضور نزال البحر الأحمر

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس "فيفا" في مقدمة حضور نزال البحر الأحمر

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس "فيفا" في مقدمة حضور نزال البحر الأحمر

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس "فيفا" في مقدمة حضور نزال البحر الأحمر

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس "فيفا" في مقدمة حضور نزال البحر الأحمر

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس "فيفا" في مقدمة حضور نزال البحر الأحمر

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس "فيفا" في مقدمة حضور نزال البحر الأحمر

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس "فيفا" في مقدمة حضور نزال البحر الأحمر

وفق “أخبار 24”.