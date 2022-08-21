حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التواجد في المنصة الرئيسية لصالة الملك عبدالله الرياضية في جدة قبيل انطلاق نزال البحر الأحمر للملاكمة في الوزن الثقيل.
وتواجد ولي العهد لمشاهدة نزال البحر الأحمر في الوزن الثقيل، بجانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وتستضيف محافظة جدة اليوم (السبت) نزالَ البحر الأحمر على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل الذي سيجمعُ بين الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني أنتوني جوشوا، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وبدأ الحدث الذي يتضمَّن 10 نزالات أخرى عند السادسة من مساء اليوم وينطلق النزال الرئيسي عند الواحدة بعد منتصف الليل.
#ولي_العهد يتواجد بمدينة الملك عبدالله الرياضية في #جدة لمتابعة #نزال_البحر_الأحمر#ولي_العهد_بنزال_البحر_الاحمر pic.twitter.com/HVs2oL3orp
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 20, 2022
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يشهد #نزال_البحر_الأحمر في جدة #ولي_العهد_بنزال_البحر_الأحمر#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/aewMpVGvjm
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 20, 2022
وفق “أخبار 24”.