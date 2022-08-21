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جديد المحليات > بجوائز مليونية.. “الإذاعة والتلفزيون” تطلق مسابقة “شاعر الراية” في نسختها الأولى
21/08/2022   8:23 ص

بجوائز مليونية.. “الإذاعة والتلفزيون” تطلق مسابقة “شاعر الراية” في نسختها الأولى

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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم السبت، عن إطلاق مسابقة “شاعر الراية” في نسختها الأولى، وبجوائز مليونية، موضحة الشروط وكيفية الاشتراك.

ودعت الهيئة الراغبين بالمشاركة في المسابقة إلى التسجيل عبر مسح “كود” يظهر في نهاية الفيديو الدعائي للمسابقة، والذي نشرته الهيئة.

وأوضح حساب “شاعر الراية” على تويتر أن شروط التسجيل، والذي يتم فقط عبر البوابة الرسمية للبرنامج، هي ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، وأن تكون المسابقة بقصيدة نبطية موزونة ومقفاة تتحدث عن رؤية المملكة 2030.

كما تضمنت الشروط ألا تقل أبيات القصيدة عن 12 بيتاً ولا تزيد على 15، وألا يكون قد سبق ظهور المشاركة إعلامياً، في أي وسيلة إعلامية أو أي مسابقة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح الحساب أن المشاركة ترفع عبر البوابة بالصيغ التالية: تصوير فيديو بجودة يظهر فيه صاحب المشاركة وهو يقوم بإلقاء القصيدة بشكل واضح ومتميز، أو نص مكتوب خالٍ من الأخطاء المطبعية.

بجوائز مليونية.. “الإذاعة والتلفزيون” تطلق مسابقة “شاعر الراية” في نسختها الأولى

جديد المحليات
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