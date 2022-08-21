بعد حسمه نزال البحر الأحمر.. “أوسيك”: بحثت عن الانتصار من أجل بلادي.. و”جوشوا”: لم أقدم ما أستحقه للفوز

عبّر الأوكراني أولكسندر أوسيك عن سعادته بالفوز بنزال البحر الأحمر والحفاظ على لقبه، مبيناً أنه سعيد بالعودة ومعه أحزمة التتويج واصفاً نزاله مع نظيره البريطاني أنتوني جوشوا بالقوي.
وأضاف أوسيك خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء النزال، إن حجم الملاكم لا يهم ولكن الأهم هي روح الملاكم في الحلبة، مشيراً إلى أن جوشوا لم يستخدم حجمه كميزة والروح المعنوية هي من تحدد البطل.
وأوضح أن النزال كان مهماً جداً بالنسبة له وأنه بحث عن الانتصار من أجل بلاده، كاشفاً أنه شعر بالفوز بعد الجولة الثامنة وحدث نفسه أنه لا يمكنه التوقف.
وقدم الملاكم الأوكراني شكره لمنافسه البريطاني على كلماته له في نهاية النزال، مضيفاً أنه لا يحب أن يتفاخر بالفوز بل يجب أن يكون متواضعاً في مثل تلك اللحظات. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، عبر البريطاني أنتوني جوشوا عن حزنه الشديد عن خسارته أمام أوسيك، موضحاً أنه حاول الانتصار لكنه لا يعرف ماذا حدث، وأنه فخور بنفسه لكنه غاضب من الخسارة، معترفاً بأنه لم يقدم الشيء الذي استحق عليه الفوز.
وقال جوشوا إنه أجرى بعض التغييرات في التكتيك ويعتقد أنه بالغ في الضغط على نفسه خلال التدريبات، لافتاً إلى أوسيك ملاكم شرس ومميز وخاض الكثير من النزالات ويمتلك خبرات طويلة، وقدم أداءً قوياً خلال النزالين، وأنه قال له ذلك على الحلبة.
وأشار إلى غضبه الشديد من الخسارة، مضيفاً أنه عند الخسارة قد يقول الشخص أشياء لا إرادية، لكن يجب ألا يؤثر هذا على النزال مستقبلاً، مؤكداً أنه سيبدأ في العمل فوراً مع فريقه حتى يعود للطريق الصحيح في التحدي المقبل.