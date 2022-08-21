النصر يختتم تحضيراته لمواجهة الرائد وديًا

اختتم فريق النصر تحضيراته، مساء أمس السبت، استعدادًا لمواجهة نظيره الرائد في مباراة تجريبية مغلقة، الأحد، ضمن برنامجهما الإعدادي الموسم الرياضي المقبل.
وركز مدرب النصر الفرنسي رودي جارسيا على الجوانب الفنية، وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يرغب في انتهاجها أمام الرائد.
وتعد مباراة النصر أمام الرائد هي الأخيرة للفريقين قبل انطلاق مشوارهما في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
ويبدأ النصر مشواره في الدوري بمواجهة الوحدة الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، السبت المقبل، فيما يحل الرائد ضيفاً على أبها في اليوم ذاته.