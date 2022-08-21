بالصور.. “عبدالرحمن غريب” يلتقي “رودي جارسيا” قبل مران النصر

التقى لاعب النصر الجديد عبدالرحمن غريب المدير الفني للفريق، الفرنسي رودي جارسيا، وحضر الحصة التدريبية للفريق.
وأعلن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، اليوم السبت، رسميا، التعاقد مع اللاعب الدولي بصفوف النادي الأهلي عبدالرحمن غريب، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
انتقل لاعب النصر الجديد عبدالرحمن غريب، من مدينة جدة إلى الرياض، مساء اليوم السبت، عبر طائرة خاصة، بعد التوقيع مع ناديه الجديد.
وحرص نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر على انتقال اللاعب إلى الرياض عبر طائرة خاصة تنقله إلى مقر ناديه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي. وفق “أخبار 24”.
ويخشى اللاعب أن يفقد مكانه في قائمة مدرب المنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، في كأس العالم 2022، بحسب تقارير صحفية سابقة.
وابتدت أول حكايتنا بمسـاء الخيـر 🤩#غريب_نصراوي 💛 pic.twitter.com/RryKdqyNAm
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 20, 2022