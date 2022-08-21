رسميًا.. الاتحاد يُعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي عن حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن قام المجلس بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة على النادي.
واوضح الاتحاد عبر بيان نشره عبر موقع “تويتر”، أن النادي ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنةحتى تاريخ 31 مارس 2022، وفقًا لأحكام الكفاءة المالية للأندية الرياضية.
وفي وقت سابق،أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، رفع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع تسجيل اللاعبين.
وغرّد الحائلي، عبر حسابه بموقع تويتر، (الخميس) الماضي: “تم بحمد الله إغلاق القضية الأولى للاعب بريجوفيتش بمبلغ ١٨٤٢٠٠٠مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألف يورو وتبقى القضية الثانية بمبلغ ١٠ملايين يورو تقريبًا أعان الله النادي على سدادها”. وفق “أخبار 24”.
وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد تصريحاته بقوله: “وتم إغلاق القضية الثانية للاعب بيزيتش بمبلغ مليون وستمائة ألف دولار وتم رفع منع التسجيل من الفيفا”.