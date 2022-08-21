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جديد المحليات > “الزكاة” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو
21/08/2022   1:10 م

“الزكاة” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر أغسطس الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر [zatca.gov.sa]الموقع الإلكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر أو من خلال البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. وفق “أخبار 24”.

“الزكاة” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو

جديد المحليات
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