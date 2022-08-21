“الغذاء والدواء”: أسعار الأدوية محددة ومراقبة.. ولا صحة لإلغاء تسعيرها

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جميع الصيدليات ملزمة بوضع ملصق يوضح سعر المستحضر الصيدلاني على عبوة الدواء، لافتة إلى أنه يمكن التأكد من السعر الفعلي للمستحضر عبر تطبيق “طمني”.
وأوضحت الهيئة خلال ردها على طلب أحد المواطنين بضرورة إعادة إلزامية تسعير الأدوية، أن جميع أسعار الأدوية محددة وتخضع للمراقبة، ولا صحة لما يُشاع حول إلغاء التسعير.
وأوضحت أنه لن يتم إلغاء تسعير الأدوية، كما أن أسعارها ما زالت محددة وستستمر الهيئة في مراقبتها ومتابعتها، ولن يسمح للصيدليات برفع السعر المحدد.
وأشارت إلى أن الشركات ملتزمة بطباعة باركود (ثنائي الأبعاد) على العبوة الخارجية للدواء، ويمكن التعرف على السعر المحدد من خلاله. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الصيدليات يمكنها بيع الأدوية بأقل من السعر المحدد لكن لا يمكنها رفعه.
ولفتت إلى أن التعديل الجديد على النظام يساهم في سرعة ومرونة تحديث أسعار الأدوية إلكترونيًّا عبر الباركود، مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المنتجات الصيدلانية مع مرور الوقت، مما ينعكس على سرعة توفرها بدلاً من إعادة طبع السعر على عبوة جديدة في التنظيم السابق.