مستجدات “كورونا”.. ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة وانخفاض الوفيات والحالات الحرجة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة بكورونا، وتسجيل انخفاض في الوفيات والحالات الحرجة ونسب التعافي.
وأشارت الإحصائيات، انخفاض الإصابات الجديدة، حيث تم تسجيل 74 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 10 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 812624 إصابة بالفيروس.
وأوضحت أن منحنى الحالات الحرجة استمر في النزول حيث غادرت حالة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 63 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 108 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 799691 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9277 حالة وفاة.