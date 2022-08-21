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جديد المحليات > منصة “نون” تشتري “نمشي” للأزياء بـ 335 مليون دولار
21/08/2022   1:10 م

منصة “نون” تشتري “نمشي” للأزياء بـ 335 مليون دولار

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أعلنت شركة إعمار العقارية بيع مشروعها للتجارة الإلكترونية في الأزياء “شركة نمشي” إلى شركة التجارة الإلكترونية “نون”؛ التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة والملياردير الإماراتي محمد العبار.

وقالت “إعمار” في إفصاح قدمته إلى سوق دبي المالي إن مجلس إدارتها قرر الموافقة بشكل مبدئي على بيع شركة نمشي إلى شركة نون، وذلك بإجمالي 335.2 مليون دولار كمقابل نقدي.

وأوضحت “إعمار” أن السعر ضمن النطاق الذي تم تحديده من قبل مقيّم مستقل معتمد من قبل “هيئة الأوراق المالية والسلع” في الإمارات العربية المتحدة. وفق “أخبار 24”.

منصة “نون” تشتري “نمشي” للأزياء بـ 335 مليون دولار

جديد المحليات
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