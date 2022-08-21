وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، إلى المملكة أمس (السبت) في زيارة خاصة تستغرق عدة أيام، قادما من دولة الإمارات.
وسيجري رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش زيارته الخاصة، لقاءات ثنائية لبحث العديد من الموضوعات، من بينها مستجدات المسار السريع لاستيعاب التمويلات السعودية في مختلف المجالات، بما في ذلك التدخلات لدعم إصلاحات المجلس في القطاعات الخدمية والإنمائية.
وأشاد العليمي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، بالمواقف الأخوية المشرفة للمملكة، ودعمها اللامحدود للشعب اليمني وقيادته الشرعية. وفق “أخبار 24”.
وأعرب عن الامتنان للدور الفاعل الذي تقوده المملكة في تحالف دعم الشرعية، من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.