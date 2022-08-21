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جديد المحليات > “التجارة” توضح خطوات إصدار السجل التجاري للأنشطة المتعلقة بشواحن المركبات الكهربائية
21/08/2022   4:50 م

“التجارة” توضح خطوات إصدار السجل التجاري للأنشطة المتعلقة بشواحن المركبات الكهربائية

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كشفت وزارة التجارة عن خطوات إصدار السجل التجاري للأنشطة المتعلقة بشواحن المركبات الكهربائية.

وأوضحت الوزارة أن الحصول على الخدمة يكون من خلال الدخول على موقع وزارة التجارة واختيار تأسيس شركة.

وأشارت إلى أنه يتم تحديد الأنشطة في أغراض الشركة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، أولاها المجال العام وهو تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والمجال الخاص وهو بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها.

وأضافت أنه يتم تحديد نشاط البيع بالجملة والتجزئة لشواحن المركبات الكهربائية أو بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المخصصة وتحديد نشاط تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية.وفق “أخبار 24”.

وأبانت أنه بعد ذلك يتم اختيار النشاط التجاري، ثم استكمال باقي بيانات إصدار السجل التجاري.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن نشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة أصبح جاهزاً من جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية.

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“التجارة” توضح خطوات إصدار السجل التجاري للأنشطة المتعلقة بشواحن المركبات الكهربائية

جديد المحليات
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