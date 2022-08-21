“الوطني للصحة النفسية” : 34% نسبة إصابة السعوديين بالاضطرابات النفسية

كشف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أن نسبة إصابة السعوديين بالأمراض النفسية بلغ 34%، وهو معدل أقل من الولايات المتحدة وأعلى من كل من العراق ولبنان، وفقاً لأحدث مسح تم إجراؤه.
وأوضح مدير المركز، الدكتور عبدالحميد الحبيب لـ “أخبار 24″، أن أبرز الاضطرابات النفسية التي يعانيها السعوديون القلق بنسبة ٢٣.٢٪ وهو معدل يتماشى مع معظم إحصائيات منظمة الصحة العالمية، يليها اضطرابات التحكم بالدوافع ١١.٢٪، فالاضطرابات المزاجية ٩.٢٪، ثم اضطرابات الأكل ٦.١٪، واضطرابات إساءة استخدام المواد ٤%.
وأضاف أن أكثر الاضطرابات المنفردة انتشاراً في السعودية كانت قلق الانفصال ١١.٩٪، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ٨٪، واضطراب الاكتئاب الجسيم ٦٪، والرهاب الاجتماعي ٥.٦٪، واضطراب الوسواس القهري ٤.١٪.
وبيّن أن نسبة الإصابة باضطرابين أو أكثر بلغت ١٥٪، ونسبة الإصابة بثلاثة اضطرابات أو أكثر ٧.٥٪، فيما نسبة الإصابة بأربعة اضطرابات أو أكثر ٣.٩٪.
وأشار إلى أن نحو ١٧٪ من المصابين باضطرابات نفسية شديدة هم من يحصلون على العلاج، بينما ٨٣٪ لا يحصلون على العلاج.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المسح أوصى بضرورة إجراء العديد من التدخلات والأبحاث، وشمول الدراسات الوطنية المجتمعات التي لم يغطها المسح الحالي، والتركيز بشكل أكبر على الصحة النفسية للمرأة السعودية، وأن تكون الخدمات التي يمكن الوصول إليها لتلبية احتياجات الصحة النفسية للمجتمع السعودي هدفاً رئيسياً على جدول الأعمال، ووجود ارتباط قوي بين الصحة النفسية والجسدية، وأن تطبق أبحاث الصحة النفسية بالمملكة مستقبلاً نظاماً دقيقاً للجودة يراعي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.