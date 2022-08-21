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جديد المحليات > “توكلنا” يطلق خدمة تحسين المشهد الحضري من بوابة البلاغات
21/08/2022   4:49 م

“توكلنا” يطلق خدمة تحسين المشهد الحضري من بوابة البلاغات

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أطلقت منصة “توكلنا” الإلكترونية، اليوم (الأحد)، خدمة تحسين المشهد الحضري في بوابة البلاغات عبر تطبيق “توكلنا خدمات”، وذلك لتوحيد الجهود للحد من التشوه البصري، بما يحقق مفهوم المدن الذكية، ويرفع مستوى جودة الحياة في المجتمع.

وتتيح الخدمة للمستخدم رفع ومتابعة بلاغات التشوه البصري من خلال تطبيق “توكلنا خدمات”، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من خلال خدمات “إرسال بلاغات المشهد الحضري” و”متابعة حالة الخدمات المرسلة”.

ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر 7 خطوات، وهي: “اختيار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من قائمة خدمات بوابة البلاغات، واختيار تحسين المشهد الحضري، والتقاط صورة للبلاغ، واختيار تقديم البلاغ، وتعبئة جميع الحقول واختيار تقديم البلاغ، وإرسال البلاغ إلى الجهة المعنية، واستعراض حالة البلاغات المرسلة”.

توكلنا

وفق “أخبار 24”.

“توكلنا” يطلق خدمة تحسين المشهد الحضري من بوابة البلاغات

جديد المحليات
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