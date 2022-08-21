جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي يستعد لاستقبال الزوار بمفاجآت متعددة

يستعد جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي لاستقبال زواره بنسخة جديدة تحمل مفاجآت وأسلحة نادرة وأسعارا تنافسية.
ويفتح المعرض أبوابه للزوار في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض) (الخميس) المقبل ويستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، ويقام بالتزامن معه المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.
ويتضمن المعرض تسهيلات يمنحها لمشتري الأسلحة، والمتمثلة في إنشاء مركز صحي داخل جناح الأسلحة، وطلب الأسلحة من الموقع الإلكتروني للنادي بعد استيفاء شروط الأهلية للشراء. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الثالثة، قد حقق مبيعات أسلحة ضخمة بلغت 200 مليون ريال، وذلك من خلال بيع 110 آلاف قطعة سلاح وذخيرة، حيث عرضت 7 شركات سعودية مثلت 54 علامة تجارية متنوعة؛ منها الأسلحة الهوائية الخفيفة وأسلحة الصيد، والذخيرة بأعيرتها المختلفة.