“المحتوى المحلي” توضّح كيفية تجنب استبعاد المنشأة عند التقديم على المنافسات الحكومية

قدّمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم (الأحد)، لأصحاب المنشآت الإرشادات اللازمة لتجنب استبعاد المنشأة، عند التقديم على المنافسات الحكومية التي تتضمن متطلبات المحتوى المحلي.
وأوضحت الهيئة أنه عند التقديم على منافسة تتضمن آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، يجب الحرص على تقديم نموذج المحتوى المحلي المستهدفة وفقاً لما نصت عليه الكراسة.
ويشمل ذلك تسليم النموذج ضمن العرض الفني، وتسليم النموذج الصحيح، وأن تكون النسبة المستهدفة تساوي أو تتجاوز الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في حال تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي. وفق “أخبار 24”.
كما تتضمّن الإرشادات، تقديم شهادة خط أساس للمحتوى المحلي، تساوي أو تتجاوز الحد الأدنى المطلوب لخط الأساس، وذلك في حال تطلبت المنافسة حداً أدنى لخط الأساس، إلى جانب تقديم الإيضاحات اللازمة المتعلقة بالمحتوى المحلي أثناء مرحلة التقييم الفني، والالتزام بتوريد منتج وطني لجميع البنود المدرجة في القوائم الإلزامية.