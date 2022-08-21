“مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية” يناقش أهم تطورات الاقتصادين الوطني والدولي وآخر مستجدات “كورونا”

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، ناقش خلاله عددًا من الموضوعات، أبرزها عرض مقدم من وزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا، وأهم تطورات الاقتصادين الوطني والدولي وأبرز السيناريوهات والتوقعات المستقبلية.
واطلّع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض المقدم من وزارة الصحة بشأن آخر المستجدات الصحية في المملكة المرتبطة بجائحة كورونا.
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التقرير الاقتصادي والتنموي، والذي تضمن أهم تطورات الاقتصادين الوطني والدولي، وأبرز السيناريوهات والتوقعات المستقبلية. وفق “أخبار 24”.
واستعرض العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال تقرير أداء الأجهزة الحكومية للربع الثاني من العام الجاري، والذي اشتمل على الأداء العام لمؤشرات أداء الأجهزة العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ونتائج مؤشرات الالتزام المسندة على الجهات، والأداء العام لمبادرات رؤية 2030.
كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة المالية حيال أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام الجاري، واتخذ التوصيات اللازمة حيال هذه الموضوعات.