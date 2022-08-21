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جديد المحليات > “البيئة” توضّح أبرز مناطق إنتاج التمور في المملكة ومواسم حصادها
22/08/2022   12:45 ص

“البيئة” توضّح أبرز مناطق إنتاج التمور في المملكة ومواسم حصادها

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، عن أبرز مناطق إنتاج التمور في المملكة، ومواسم حصادها خلال العام تحت شعار “جاء وقتها”.

وأوضحت الوزارة أن مواسم حصاد التمور في المملكة تمتد من شهر يونيو حتى نوفمبر من كل عام، حيث يتم حصادها في شهر يونيو في مناطق: “الرياض، ونجران، ومكة المكرمة، وعسير، والمنطقة الشرقية”.

ويبدأ موسم الحصاد في شهر يوليو بمناطق: “الرياض، ونجران، ومكة المكرمة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل”، وفي شهر أغسطس بمناطق: “الرياض، ونجران، ومكة المكرمة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والباحة”. وفق “أخبار 24”.

فيما يبدأ الموسم في شهر سبتمبر بمناطق: “الرياض، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وحائل، وتبوك، والباحة”، وفي أكتوبر بمناطق: “الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف”، فيما يبدأ في نوفمبر بمنطقتي تبوك والجوف.

التمور

“البيئة” توضّح أبرز مناطق إنتاج التمور في المملكة ومواسم حصادها

جديد المحليات
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