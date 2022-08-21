مقابل 68.7 مليار دولار.. “هيئة المنافسة” تعلن موافقتها على استحواذ “مايكروسوفت” على “أكتيفيجن”

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الأحد)، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركتي “مايكروسوفت كوربوريشن” و”أكتيفيجن بليزارد إنك” لألعاب الفيديو.
وأوضحت الهيئة أن نوع التركز الاقتصادي بين الشركتين عبارة عن استحواذ “مايكروسوفت” على نسبة 100 % من “أكتيفيجن”، وذلك بعد موافقتها يناير الماضي على الصفقة مقابل 68.7 مليار دولار.
ويذكر أنه في حال إتمام تلك الصفقة على موافقة الجهات التنظيمية، فإنها سوف تجعل “مايكروسوفت” ثالث أكبر شركة للألعاب في العالم بعد الصينية “تنسنت” و”سوني”.
وفق “أخبار 24”.