نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مقابل 68.7 مليار دولار.. “هيئة المنافسة” تعلن موافقتها على استحواذ “مايكروسوفت” على “أكتيفيجن”
22/08/2022   12:45 ص

مقابل 68.7 مليار دولار.. “هيئة المنافسة” تعلن موافقتها على استحواذ “مايكروسوفت” على “أكتيفيجن”

+ = -
638

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الأحد)، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركتي “مايكروسوفت كوربوريشن” و”أكتيفيجن بليزارد إنك” لألعاب الفيديو.

وأوضحت الهيئة أن نوع التركز الاقتصادي بين الشركتين عبارة عن استحواذ “مايكروسوفت” على نسبة 100 % من “أكتيفيجن”، وذلك بعد موافقتها يناير الماضي على الصفقة مقابل 68.7 مليار دولار.

ويذكر أنه في حال إتمام تلك الصفقة على موافقة الجهات التنظيمية، فإنها سوف تجعل “مايكروسوفت” ثالث أكبر شركة للألعاب في العالم بعد الصينية “تنسنت” و”سوني”.

المنافسة

وفق “أخبار 24”.

مقابل 68.7 مليار دولار.. “هيئة المنافسة” تعلن موافقتها على استحواذ “مايكروسوفت” على “أكتيفيجن”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885224012.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.