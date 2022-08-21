سفارة المملكة في تركيا: نتابع حالة المواطنين المصابين في الحـادث المروري.. وهذه تطورات أوضاعهم الصحية

تتابع سفارة المملكة في تركيا الحالة الصحية للمواطنين المصابين في حـادث مروري بمدينة ريزا.
وأوضحت السفارة أنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم (السبت) نبأ وقوع حـادث مروري لحافلة تقل عددا من السياح في المدينة الواقعة شمال تركيا، نتج عنه إصـابات متفرقة لعددٍ من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون.
وأشارت إلى أنها قامت في حينه بالوقوف على الحـادث لتقديم كافة أشكال المساعدة للمواطنين والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أن عدد المواطنين المصابين في الحـادث 18 مواطناً، منهم 6 يتلقون الرعاية الصحية في المستشفى، حيث تتابع السفارة بعناية مع الجهات المختصة حالتهم الصحية على مدار الساعة، فيما خرج بقية المصابين من المستشفى، بعد تعرضهم لإصـابات مختلفة جراء الحـادث.