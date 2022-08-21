نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > سفارة المملكة في تركيا: نتابع حالة المواطنين المصابين في الحـادث المروري.. وهذه تطورات أوضاعهم الصحية
22/08/2022   12:45 ص

سفارة المملكة في تركيا: نتابع حالة المواطنين المصابين في الحـادث المروري.. وهذه تطورات أوضاعهم الصحية

+ = -
963

تتابع سفارة المملكة في تركيا الحالة الصحية للمواطنين المصابين في حـادث مروري بمدينة ريزا.

وأوضحت السفارة أنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم (السبت) نبأ وقوع حـادث مروري لحافلة تقل عددا من السياح في المدينة الواقعة شمال تركيا، نتج عنه إصـابات متفرقة لعددٍ من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون.

وأشارت إلى أنها قامت في حينه بالوقوف على الحـادث لتقديم كافة أشكال المساعدة للمواطنين والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة. وفق “أخبار 24”.

وذكرت أن عدد المواطنين المصابين في الحـادث 18 مواطناً، منهم 6 يتلقون الرعاية الصحية في المستشفى، حيث تتابع السفارة بعناية مع الجهات المختصة حالتهم الصحية على مدار الساعة، فيما خرج بقية المصابين من المستشفى، بعد تعرضهم لإصـابات مختلفة جراء الحـادث.

سفارة المملكة في تركيا: نتابع حالة المواطنين المصابين في الحـادث المروري.. وهذه تطورات أوضاعهم الصحية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885224013.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.