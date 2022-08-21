إسقاط 91 ألف مركبة مهملة وتالفة عبر منصة “أبشر”

كشفت منصة “أبشر”، اليوم (الأحد)، عن إسقاط أكثر من 91 ألف مركبة مهملة أو تالفة من خلال خدمة إسقاط المركبات في المنصة.
وأوضحت أن الخدمة التي أتاحتها وزارة الداخلية عبر المنصة، تتيح إسقاط المركبات التالفة أو المهملة للأفراد والمؤسسات، وتشمل أنواع الخصوصي، والنقل العام، والنقل الخاص، وحافلة صغيرة عامة وخاصة، وأجرة، وأشغال عامة، ودراجة.
وأشارت إلى أن الخدمة تقدم للمستخدمين عددًا من الخدمات، أبرزها التعامل مع منصة مرخصة، والتحقق إلكترونيًا من إمكانية إسقاط المركبة، وانتقال لحظي لملكية المركبة للمنشأة، وإسقاط المركبة التالفة أو المهملة من أنظمة المرور.
يذكر أن المهلة التصحيحية الممنوحة لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة تنتهي مع بداية مارس من العام القادم.
وفق “أخبار 24”.