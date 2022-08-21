تعرف على شروطه.. بدء التقديم على برنامج فني مسعف المنتهي بالتوظيف

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم (الأحد)، بدء التقديم على برنامج فني مسعف التابع للأكاديمية الصحية، والذي ينتهي بالتوظيف في هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك من خلال بوابة التقديم الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن التقديم على البرنامج سيستمر 10 أيام ابتداءً من اليوم، مشددًا على ضرورة تأكد الراغبين في التقديم من إرفاق متطلبات القبول.
وأشار إلى أن متطلبات القبول تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في إحدى تخصصات الكليات الإنسانية، وحاصلا على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 52 أو Academic IELTS 3.5. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن البرنامج يعد أحد برامج التوطين التي تشرف عليها الأكاديمية الصحية بالهيئة ويمتد 12 شهرا، كما أنه من البرامج التي تسهم في زيادة معدلات التوظيف من خلال تزويد القطاع بممارسين صحيين يسهمون في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الصحية.