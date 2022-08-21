بالصور.. توقيع اتفاقية برنامج “مبادرتي” لعيادات العلاج الطبيعي بين بنك البلاد وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

وقّع بنك البلاد وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، اليوم (الأحد)، اتفاقية تعاون لدعم برنامج “مبادرتي” لعيادات العلاج الطبيعي لذوي الإعاقة، والتي تسهم في علاج المئات من حالات الأطفال سنوياً في مراكز الجمعية الـ11 المنتشرة في أنحاء المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال زيارة مسؤولي بنك البلاد للجمعية، حيث وقعت الجمعية ممثلةً في مديرها التنفيذي الدكتور أحمد التميمي، ووقع عن بنك البلاد المدير التنفيذي للتسويق والتواصل الأستاذ عبد المحسن الملحم.
وقد ثمّن التميمي مبادرة بنك البلاد واهتمامه بتفعيل الاتفاقية التي تؤكّد وعي المؤسسات الوطنية بدورها تجاه المجتمع، فيما أكّد الملحم على أن نجاح هذه الشراكة الاستراتيجية، يجسّد التزام الإدارة في المؤسستين العريقتين بالمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية. وفق “أخبار 24”.
كما أشاد الملحم بالإمكانات التي تحظى بها الجمعية، واستراتيجيتها الطموحة التي تشمل كافة الفئات الأطفال ذوي الإعاقة في أنحاء المملكة، مُوضحًا أن المبادرة تتماشى مع استراتيجية البنك في المسؤولية المجتمعية لتقديم قيمة مستدامة ومؤثرة للمجتمع، لافتاً إلى أن مبادرات بنك البلاد التي بلغت حالياً 71 مُبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، تشمل جميع شرائح المجتمع في كافة أنحاء المملكة.