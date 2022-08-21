“المؤشر الإيجاري”: انخفاض متوسط إيجارات الشقق السكنية في الرياض خلال يوليو الماضي

سجل المؤشر الإيجاري في منصة “سكني” انخفاضا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية يتراوح بين 1% إلى 52% في 32 حيًا في مدينة الرياض من بين 43 حيًا، شملت ما يزيد على 18 ألف صفقة إيجارية على الشقق السكنية في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو.
وسجلت باقي الأحياء الـ11 ثباتًا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية إلى ارتفاع يصل إلى 15%، متضمنة أكثر من 4.8 ألف صفقة خلال يوليو.
وجاءت الأحياء الثلاثة الأعلى تسجيلا لأعداد صفقات الشقق السكنية، حي ظهرة لبن الذي سجل ارتفاعاً في متوسط القيم الإيجارية بنسبة 4%، بينما سجل حي طويق- ثاني أعلى حي بعدد صفقات الشقق – انخفاضًا في متوسط القيم الإيجارية بنسبة 12%، وسجل حي العزيزية انخفاضا بنسبة 14% وجاء ثالثاً في عدد الصفقات. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المؤشر الإيجاري يهدف إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، تُمكّن المستفيد من التعرف على متوسط أسعار الإيجارات، في أكثر من 16 مدينة تغطي جميع مناطق المملكة، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة “سكني“.