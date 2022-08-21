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رياضة > رسميًا.. النصر يُعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية
22/08/2022   12:48 ص

رسميًا.. النصر يُعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية

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أعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر عن حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن قام المجلس بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة على النادي.

وأوضح النصر، عبر بيان نشره عبر موقع “تويتر”، أن النادي ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022، وفقًا لأحكام الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

 وبات النصر قادرا بعد حصوله على شهادة الكفاءة المالية، على تسجيل جميع صفقاته الصيفية وهي البرازيلي لويز غوستافو والإيفواري غيسلان كونان والكولومبي أوسبينا، وعبد الرحمن غريب. وفق “أخبار 24”.

ويستهل النصر مشواره في دوري المحترفين، بمواجهة الوحدة في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

رسميًا.. النصر يُعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية

رياضة
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