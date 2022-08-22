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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية جنوباً تمتد لجنوب مكة.. واستمرار ارتفاع درجات الحرارة
22/08/2022   8:30 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية جنوباً تمتد لجنوب مكة.. واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن تكون الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن الفرصة مستمرة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و44 درجة في الرياض، و45 درجة في الدمام، و39 درجة في جدة).وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. أمطار رعدية جنوباً تمتد لجنوب مكة.. واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

جديد المحليات
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