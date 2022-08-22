أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، مدى حقيقة الحاجة لنقع القدمين بالماء الساخن مع الخل وبيكربونات الصوديوم من أجل طرد السموم من الجسم.
وبيّن المجلس، أن ما يتداول في هذا الشأن هو مفهوم خاطئ؛ كون جسم الإنسان قادرًا على التخلص من السموم دون أي تدخل خارجي.
ونوه إلى أن التخلص من السموم يتم من خلال الكلى التي تقوم بفلترة الدم من السكر والفضلات، وكذلك الكبد الذي يقوم بعملية تكسير السموم في الجسم، وأما الأمعاء الغليظة فتقوم بعملية الإخراج.وفق “أخبار 24”.
🔴#إشاعة_الأسبوع :
يمكن طرد السموم من الجسم عن طريق نقع القدمين..
🟢الواقع 👇🏼 pic.twitter.com/BEZE41M4gY
— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) August 13, 2022