مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والحالات الحرجة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، ارتفاع الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، والوفيات والحالات الحرجة ونسب التعافي.
وأشارت الإحصائيات، إلى ارتفاع الإصابات الجديدة، حيث تم تسجيل 112 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 38 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 812763 إصابة بالفيروس.
وأوضحت أن منحنى الحالات الحرجة ارتفع بشكل ملحوظ، حيث دخلت 6 حالات العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 69 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 126 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 799817 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9280 حالة وفاة.