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جديد المحليات > شاهد.. رحالة ألماني يروي تجربته خلال زيارته مهرجان ولي العهد للهجن
22/08/2022   12:36 م

شاهد.. رحالة ألماني يروي تجربته خلال زيارته مهرجان ولي العهد للهجن

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روى رحالة ألماني تجربته خلال زيارته مهرجان ولي العهد للهجن 2022 قادماً من جدة.

وقال الرحالة الألماني كريس، إنه جاء مع أسرته من جدة خصيصا لمهرجان ولي العهد للهجن لمشاهدة السباقات، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت متاحة للزيارة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث فتحت أبوابها للعالم.

وأعرب الرحالة عن سعادته بوجوده في المملكة التي تمتلك الكثير من الإرث والتاريخ، مبينا أنه بمجرد وصولهم إلى مكان سباقات الهجن وإلقاء التحية، قام السعوديون هناك بالتهافت عليهم، حيث كانوا سعداء جداً بوجودهم، وشرحوا لهم تفاصيل المكان كاملة، كما قاموا باستضافتهم وقدموا لهم حليب الإبل والتمر. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن رحلتهم للمملكة كانت مميزة جداً فهي دولة ضخمة وغنية بثقافتها المتنوعة وتقوم بعمل ممتاز، مؤكداً أن ولي العهد يقوم بعمل عظيم، حيث ترى كل القطاعات في المملكة تنمو خاصة القطاع الثقافي والقطاع الرياضي والمجتمع بشكل عام.

شاهد.. رحالة ألماني يروي تجربته خلال زيارته مهرجان ولي العهد للهجن

جديد المحليات
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